Результаты игрового дня МХЛ

17 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.«Стальные Лисы» в гостях одолели «Тюменский Легион» со счётом 5:4.«Авто» в Екатеринбурге одержал крупную победу над «Алтаем» со счётом 7:3, Игорь Голещихин оформил хет-трик.«Толпар» в Уфе взял верх над «Снежными Барсами» со счётом 6:4, Максим Аскаров сделал хет-трик.«Мамонты Югры» на домашнем льду разгромили «Сарматов» — 7:2.МХК «Спартак» на домашней площадке уступил питерскому «Динамо» со счётом 1:2.«Красная Армия» в Москве нанесла разгромное поражение «Тайфуну» — 7:0.«Русские Витязи» в Подольске одолели «Атлантов» со счётом 3:2.ХК «Рига» переиграл «Чайку» со счётом 5:1.