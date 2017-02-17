Результаты игрового дня МХЛ

«Стальные Лисы» в гостях одолели «Тюменский Легион» со счётом 5:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 11:00 МСК
Тюмень
4 : 5 2:2, 1:0, 1:3
Магнитогорск
0:1 – Коробкин (Швырев, Ерёмин) – 01:10 (5x5), 1:1 – Ушаков (Лешков, Филиппов) – 16:55 (5x4), 2:1 – Волков (Ушаков, Тимофеев) – 18:55 (5x4), 2:2 – Коробкин (Авраменко, Швырев) – 19:49 (5x5), 3:2 – Плёнкин (Кириллов, Баранцев) – 39:32 (5x5), 3:3 – Меньщиков (Дубин, Игошев) – 43:31 (5x5), 3:4 – Икамацких (Швырев, Авраменко) – 50:20 (5x4), 4:4 – Плёнкин (Пылаев, Арзамасцев) – 56:27 (5x5), 4:5 – Швырев (Икамацких) – 58:31 (5x5)
«Авто» в Екатеринбурге одержал крупную победу над «Алтаем» со счётом 7:3, Игорь Голещихин оформил хет-трик.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 16:30 МСК
Екатеринбург
7 : 3 0:1, 5:1, 2:1
Усть-Каменогорск
0:1 – Лучников (Вакуленко) – 01:58 (5x5), 1:1 – Голещихин (Щемеров) – 20:24 (5x5), 2:1 – Голещихин (Глебов, Никулин) – 23:11 (5x5), 3:1 – Дербенёв (Дубовик, Валитов) – 25:41 (5x5), 3:2 – Гусейнов (Хасенов) – 30:37 (5x4), 4:2 – Голещихин (Рассейкин, Воронков) – 30:50 (5x5), 5:2 – Рассейкин (Воронков, Голещихин) – 32:16 (5x5), 6:2 – Левашов – 48:40 (5x5), 7:2 – Рассейкин (Щемеров, Голещихин) – 49:14 (5x5), 7:3 – Пархоменко (Кокшаров, Щёкин) – 53:07 (5x4)
«Толпар» в Уфе взял верх над «Снежными Барсами» со счётом 6:4, Максим Аскаров сделал хет-трик.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 16:30 МСК
Уфа
6 : 4 2:2, 2:2, 2:0
Астана
1:0 – Аскаров (Ахияров, Биткин) – 11:40 (5x4), 1:1 – Ахметов – 15:40 (5x5), 2:1 – Маргамов (Кузьмин) – 17:33 (5x5), 2:2 – Мелихов (Ананичев, Ананичев) – 19:21 (5x5), 2:3 – Ананичев (Мелихов, Лобанов) – 21:13 (5x5), 3:3 – Аскаров (Гайсин) – 34:27 (5x5), 4:3 – Аскаров (Ахияров) – 37:54 (5x5), 4:4 – Сейтанов – 39:08 (5x5), 5:4 – Гайсин (Миргалиев, Цулыгин) – 47:26 (5x5), 6:4 – Скориков (Маргамов) – 49:25 (5x5)
«Мамонты Югры» на домашнем льду разгромили «Сарматов» — 7:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
7 : 2 4:1, 2:0, 1:1
Оренбург
1:0 – Гильманов (Шэн, Марченко) – 00:21 (5x5), 2:0 – Яремчук (Попов, Гильманов) – 06:15 (5x5), 2:1 – Сгибнев – 08:47 (5x5), 3:1 – Марченко (Гапонов, Шэн) – 10:29 (5x5), 4:1 – Еркин (Кожевников) – 11:33 (5x5), 5:1 – Беляев (Еркин) – 23:54 (5x5), 6:1 – Чусовитин (Ваулин, Латышевич) – 38:56 (5x5), 6:2 – Новосёлов (Факиров, Борисов) – 48:22 (5x4), 7:2 – Гильманов (Гапонов, Шэн) – 48:51 (5x4)
МХК «Спартак» на домашней площадке уступил питерскому «Динамо» со счётом 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Москва
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
Санкт-Петербург
1:0 – Авксентьев (Шустров, Сходцев) – 23:40 (5x4), 1:1 – Михайлов (Шурыгин, Дыняк) – 41:52 (5x5), 1:2 – Жабреев (Орлов, Дыняк) – 56:26 (5x5)
«Красная Армия» в Москве нанесла разгромное поражение «Тайфуну» — 7:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Москва
7 : 0 2:0, 1:0, 4:0
Приморский край
1:0 – Попугаев (Мещеряков, Макеев) – 18:34 (5x4), 2:0 – Бякин (Огиенко, Филин) – 19:24 (5x5), 3:0 – Бякин – 29:37 (5x5), 4:0 – Попугаев (Шепельков, Каштанов) – 46:40 (5x5), 5:0 – Крашенинников (Слесарев, Котков) – 50:10 (5x5), 6:0 – Луговяк (Силаев, Филин) – 51:33 (5x5), 7:0 – Макеев (Попугаев) – 56:37 (5x4)
«Русские Витязи» в Подольске одолели «Атлантов» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 19:00 МСК
Чехов
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Московская область
0:1 – Ермаков – 14:06 (5x5), 1:1 – Кожемякин (Моисеев, Иванюженков) – 17:31 (5x4), 2:1 – Верба (Шевченко) – 21:33 (5x5), 3:1 – Горохов (Джиошвили, Шевченко) – 44:30 (5x5), 3:2 – Овсянников (Бедняков, Талалуев) – 55:00 (5x5)
ХК «Рига» переиграл «Чайку» со счётом 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 19:30 МСК
Рига
5 : 1 4:1, 0:0, 1:0
Нижний Новгород
1:0 – Лейниекс (Барановскис) – 06:06 (5x5), 1:1 – Смолин – 06:39 (5x5), 2:1 – Разгалс (Гегерис) – 14:40 (5x4), 3:1 – Берзиньш (Попов, Круминьш) – 16:24 (5x5), 4:1 – Разгалс (Панкевич) – 19:27 (5x5), 5:1 – Берзиньш (Круминьш, Висоцкис) – 42:03 (5x5)