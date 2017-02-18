Источник: вероятность приезда Шалунова в «Чикаго» на следующий сезон – 10%

По словам известного хоккейного агента Шуми Бабаева, вероятность приезда в «Чикаго Блэкхоукс» на следующий сезон нападающего «Сибири» Максима Шалунова составляет не более 10%.
«Есть 10-процентный шанс, что «Блэкхоукс» подпишут Шалунова в ближайшем будущем. Если «Сибирь» отдаст нападающего в какую-либо команду, где он не хочет играть, есть вероятность, что он уедет в НХЛ. Но пока мы об этом не думаем, потому что переговоров с «Чикаго» не было. Это нормально, это бизнес.
В стане «Блэкхоукс» знают, что у них происходит. Возможно, сейчас просто не самое подходящее время для того, чтобы Максим уезжал туда. Я и сам так считаю. Думаю, что «Чикаго» подождёт ещё пару лет, чтобы поговорить с Шалуновым, потому что реального места в составе для него там нет, все позиции заполнены. У них хорошая команда, хорошие хоккеисты. Он не хочет играть там в четвёртом звене. Лучше остаться в России, чтобы получить шанс поехать на Олимпийские игры. Так что это вопрос времени, нужно быть терпеливым», — приводит слова Бабаева издание The Athletic.