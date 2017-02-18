«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский сделал 38 сейвов, у Малкина — 1 очко

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.В основное время в составе «Коламбуса» отличился Райан Мюррей (22-я минута), в составе «Питтсбурга» — Иан Коул (27), которому ассистировал россиянин. Победу «Блю Джекетс» принёс гол Брэндона Дубински на 62-й минуте.Российский голкипер «Коламбуса»отразил 38 бросков по своим воротам из 39.