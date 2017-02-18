Горохов: в Сочи всё отлично: солнце, море и улыбки, а внутри команды — болото

Защитник «Амура»рассказал, почему решил завершить игровую карьеру по окончании текущего сезона.«Мое решение завершить карьеру окончательное, бесповоротное и обсуждению не подлежит. Давным-давно, можно сказать, бросил себе вызов — играть до 40 лет. С этой задачей справился, больше стимулов не нахожу.Что касается „Амура“, то в этом клубе действительно чувствую себя очень комфортно. В Хабаровске дружная, молодая команда, никакого разброда и шатаний, а новый тренерский штаб создаёт правильный климат. Плюс руководство „Амура“ всегда рядом, по мере сил и возможностей региона помогает команде. Отсюда стабильные результаты клуба на финише чемпионата и внимание прессы.В „Сочи“ было по-другому? Не хотелось бы в этом белье копаться. Скажу кратко: в Сочи всё отлично — солнце, море, улыбки, вот только внутри команды, к сожалению, болото. Проблема с финансами? В случае с ХК „Сочи“ деньги лично для меня вообще не проблема. Проблема только одна. Называется — человеческие взаимоотношения», — цитирует Горохова Russia-Hockey. ru.