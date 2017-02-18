Бэбкок: «Торонто» будет чем заняться в дедлайн, и мы хотим попасть в плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о планах канадского клуба.«Тем, кто ждёт, что мы окажемся в новостях в день дедлайна, скажу, что нам есть чем заняться.У нас есть план на долгосрочную перспективу. Конечно, мы хотим попасть в плей-офф и всё сделаем для этого, однако мы не откажемся от наших намеченных планов.Можно говорить что угодно. Но у нас есть команда, и с ней мы будем двигаться дальше. Руководству клуба предстоит хорошо поработать в межсезонье, чтобы нас усилить», — цитирует Бэбкока официальный сайт лиги.