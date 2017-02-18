Светлов: у «Куньлуня», «Адмирала» и «Сибири» хорошие шансы попасть в плей-офф

Олимпийский чемпионподелился мнением относительно того, кто из тройки «Куньлунь» — «Адмирал» — «Сибирь» сможет попасть в плей-офф. Светлов считает, что у каждой из команд примерно равные шансы на то, чтобы поучаствовать в кубковых баталиях.«Три команды, два места, и все эти коллективы играют на выезде. У каждого из них хорошие соперники: у „Куньлуня“ — московское „Динамо“, у „Адмирала“ — Подольск, который хорошую игру демонстрирует. „Автомобилист“, с которым встретится „Сибирь“, в последнее время неплохую игру показывает. „Витязь“ свою позицию особо уже не поменяет. Но все эти команды будут биться за то, чтобы попасть в восьмёрку. Они настроятся на эту игру как на решающую. Для них это последний шанс. А „Динамо“, „Витязю“ и „Автомобилисту“ уже ничего не надо. Но не думаю, что при своих болельщиках они покажут плохую игру. Уральцы в последние годы попадали в плей-офф, но в этом году у них не получилось, поэтому они обязаны болельщикам достойно показать себя в последней игре сезона. У всех трёх команд хорошие шансы завоевать путёвку в плей-офф», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».