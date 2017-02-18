Дубински, Раймер и Рантанен — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой стал голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, сумевший отразить 33 из 34 бросков по своим воротам в матче с «Анахайм Дакс» (4:1).
Второй звездой признали форварда «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена, забившего победный гол в овертайме матча с «Каролиной Харрикейнз» (2:1 ОТ).
Первой звездой признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брендон Дубински, забросивший победную шайбу в игре с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ).