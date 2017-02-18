Гуськов: помешать «зелёному дерби» в плей-офф может «Адмирал» и «Куньлунь»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о вероятности встречи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.«Помешать могут команды, которые перед последней игрой находятся в восьмёрке, но висят на волоске — речь об «Адмирале» и «Куньлуне». Они будут играть с «Витязем» и московским «Динамо» соответственно. Собраться на одну игру каждый может. Если «Салават» проиграет «Ладе», а кто-то из них выиграет, то «зелёного дерби» мы уже не увидим в первом раунде плей-офф. Тогда уфимцы опустятся на восьмое место, и у них будут серьёзные проблемы — сразу же серия с «Магниткой».Годы идут, команды подравниваются, поэтому не вижу ничего особенного в том, что «Ак Барс» и «Салават» могут встретиться на ранней стадии. В любом случае обе команды рассчитывают на высокие места. Порой победа над сильным соперником в начале плей-офф прибавляет уверенности и эмоций», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».