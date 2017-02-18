А. Медведев: если СКА не выиграет «регулярку», то не сможет снять проклятие

Член совета директоров СКАпрокомментировал выступление петербургских «армейцев» в этом сезоне.«Главный трофей — Кубок Гагарина, но если СКА не сможет выиграть регулярный чемпионат, то не сможет опровергнуть мнение, что чемпион «регулярки» не побеждает в Кубке Гагарина. Сегодня решающий тур, и, думаю, все матчи будут от ножа. Что бы я мог пожелать СКА перед началом плей-офф? Чтобы была команда, один за всех и все — за одного. Чтобы был армейский дух, потому что наше военное прошлое позволяет гордиться им. Мы должны соответствовать названию СКА.Команду готовили в Новогорске, она была под нагрузками, а выходить из-под них довольно сложно: теряется скорость, бодрость. Поэтому случилось поражение от «Спартака». Уже в следующей игре СКА показал, что находится на правильном пути», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.