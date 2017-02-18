П. Буре: мы с Гретцки хотели играть вместе, но некоторые люди этого не захотели

Легендарный хоккеист Павел Буре рассказал о возможности игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1998 году. Напомним, россиянин перешёл в стан «рейнджеров» только в 2002 году.
«За клуб тогда выступал Уэйн Гретцки, с которым у нас была мечта сыграть в одной команде. Я знаю, что со своей стороны он сделал всё возможное, чтобы я попал в «Рейнджерс» ещё тогда. Увы, сделка не получилась. Дело было не в деньгах, а в том, что некоторые люди принципиально не захотели, чтобы это произошло.
Называть их по именам не стану. Но, зная о том, что мы с Гретцки хотели играть вместе, они пошли на принцип и решили, что этой возможности нам не дадут. После этого Уэйн и сказал свою знаменитую фразу о том, что если бы «Рейнджерс» в том году сумели меня выменять, то он остался бы в хоккее ещё на год», – приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.