Вудкрофт: «Ак Барс» – команда, которая умеет играть выездные матчи

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ак Барс»."«Ак Барс» – команда, которая умеет играть выездные матчи. В прошлой игре они в хорошем стиле переиграли «Йокерит», забросив целых пять шайб. Сегодняшний матч – отличная возможность для нашей команды закрепиться на своей позиции в таблице. У нас достаточно мотивации сегодня. Игроки сегодня настроены на то, чтобы завершить процесс подготовки к плей-офф. «Ак Барс» – действительно серьёзный соперник, поэтому сегодня будет захватывающий матч.Наши болельщики – лучшие в лиге. Иметь таких болельщиков за нашими спинами – это здорово. Такая поддержка это наше преимущество в игре с любым соперником на «Минск-Арене». Как я уже говорил, мы играем не только для себя, но и для болельщиков", — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.