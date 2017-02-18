Состоялось заседание ФХР и КХЛ по расследованию смерти хоккеиста

В офисе Федерации хоккея России состоялось внеочередное расширенное заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по дальнейшему расследованию обстоятельств смерти 14-летнего хоккеиста в ледовом дворце «Витязь» г. Подольск.
В заседании принимали участие представители ФХР и Следственного комитета Российской Федерации. Также на нём присутствовали представители школы «Витязь».
На заседании были рассмотрены обстоятельства оказания своевременной медицинской помощи ребёнку после тренировки, последующие действия официальных лиц школы «Витязь», оглашена информация от службы безопасности ФХР, а также получены дополнительные материалы и устные показания официальных лиц по обстоятельствам дела.
Кроме того, на внеочередном расширенном заседании были намечены дальнейшие действия подразделений ФХР в расследовании смерти ребёнка, порядок их взаимодействия со Следственным комитетом и школой «Витязь». По результатам заседания в адрес школы «Витязь» было вынесено определение Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ о взаимодействии школы «Витязь» с СК РФ.