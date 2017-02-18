Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на последний матч «регулярки»

Тренеры московских ЦСКА и «Спартака» определились с составами команд на заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» не попал в плей-офф, а ЦСКА в случае победы в основное время третий раз подряд выиграет Кубок Континента.ЦСКА:Сорокин (Волков);Кутузов – Науменков, Да Коста – Попов – Петров;Денисов – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;Сергеев – Панин, Ничушкин – Кошелев – Мамин;Чмыхов, Кузьменко – Ворошило – Кугрышев, Карнаухов.«Спартак»:Свенссон (Синягин);Провольнев – Гилрой, Лещенко – Бобров – Толпеко;Калинин – Дыбленко, Глазачев – Васильев – Радил;Кириллов – Бондарев, Никонцев – Бердников – Мирнов;Сергиенко, Шмелёв – Павлюков – Кляузов.«Чемпионат» проведётэтой встречи.