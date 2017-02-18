Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на последний матч «регулярки»

Тренеры московских ЦСКА и «Спартака» определились с составами команд на заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» не попал в плей-офф, а ЦСКА в случае победы в основное время третий раз подряд выиграет Кубок Континента.
ЦСКА:
Сорокин (Волков);
Кутузов – Науменков, Да Коста – Попов – Петров;
Денисов – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;
Сергеев – Панин, Ничушкин – Кошелев – Мамин;
Чмыхов, Кузьменко – Ворошило – Кугрышев, Карнаухов.
«Спартак»:
Свенссон (Синягин);
Провольнев – Гилрой, Лещенко – Бобров – Толпеко;
Калинин – Дыбленко, Глазачев – Васильев – Радил;
Кириллов – Бондарев, Никонцев – Бердников – Мирнов;
Сергиенко, Шмелёв – Павлюков – Кляузов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.