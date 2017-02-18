СКА и «Торпедо» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и нижегородское «Торпедо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 17:00 мск.
Состав СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Кетов, Войнов— Зубарев;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Хафизуллин – Херсли;
Хохлачёв – Коскиранта — Каблуков, Рукавишников — Зуб;
Широков — Прохоркин — Барабанов, Рыков.
Состав «Торпедо»:
Бирюков (Проскуряков);
Фролов — Сёмин — Даугавиньш, Потапов — Егоршев;
Батлер — Макмиллан — Эштон, Аляев — Осипов;
Жердев — Галузин— Норман, Баранцев — Шуленин;
Ураков — Ильин — Кулёмин, Желдаков, Веряев.