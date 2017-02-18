Захаркин: «Ак Барс» — сильная команда, но ещё рано говорить об этом

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал победу над «Ладой» (4:2) и встречу с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.«Игра получилась непростой. Соперник был хорошо мотивирован, много двигались, хотели выиграть. Эпизодами пытались смоделировать ту игру, которую будет показывать против нас «Ак Барс», матч получил поучительным и полезным. Жаль, что список травмированных пополнился ещё одним хоккеистом (). Будем ждать, что что-то позитивное в этом плане всё же произойдёт. Не хотел бы говорить так рано о сопернике, «Ак Барс» — очень сильная команда, серьёзный коллектив, но ещё рано говорить об этом.Практика показывает, что оба вратаря должны быть готовыми сыграть так, будто это их последний матч. Чемпионат получился очень сложным, я это предвидел. С прошлого сезона остались хвосты с травмированными игроками — первый месяц мы провели без центральных нападающих. На самом деле провели хороший сезон, сражались, как могли. После декабрьской паузы это был риск, я дал Игорю Григоренко и Максу Майорову играть, чтобы они через матчи набирали форму», — сказал Захаркин на пресс-конференции.