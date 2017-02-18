Разин: хотел бы остаться в «Югре»? Я подчинённый человек

Главный тренер «Югры»поделился впечатлениями после поражения от новокузнецкого «Металлурга» (1:4).«Выигрывает команда, проигрывает тренер. Возьму всю вину за поражение на себя. Где-то я не достучался до ребят. Это был наш последний матч в сезоне, и, показалось, болельщиков сегодня оказалось больше, чем на предыдущих играх, за то время что я возглавляю команду. Хочется извиниться перед болельщиками — жаль, что так проиграли. Те 7 минут, что мы играли в конце без вратаря, думаю, дали болельщикам какой-то сладкий осадок, будет что обсудить дома. Сезон, к сожалению, неудачный. Но, наверное, надо сильно упасть, чтобы потом оттолкнуться повыше. За те 20 матчей, что отработал наш тренерский штаб, мы взяли 24 очка. Выиграй сегодня — было бы, в принципе, неплохо, получилось бы примерно полтора очка за матч. Но такие игры, как сегодня, как с «Медвешчаком», очень сильно портят впечатления от игры и результата. А запоминается всегда больше плохое, чем хорошее. Считаю, мы сильно добавили в игре в большинстве, в физике, во многих матчах было много травмированных ребят — из 20 игр в 6 у нас не играл основной вратарь по разным причинам. Впечатление двоякое, но все-таки больше негатива.Хотел бы я остаться в «Югре» на следующий сезон? Я подчинённый человек. Хочу сказать большое спасибо за приглашение. Мы пытались и работали в полную силу. Все, что от наc зависело, мы старались сделать. Другой вопрос, что не получилось», — цитирует Разина официальный сайт «Кузни».