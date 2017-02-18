Два очка О'Делла не спасли «Сочи» от поражения в матче с «Северсталью»

«Северсталь» в Череповце переиграла ХК «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2.В первом периоде единственную шайбу забросил Эрик О'Делл. Хозяева смогли отыграться на последней минуте второго игрового отрезка благодаря голу Даниила Вовченко в большинстве. В третьем периоде Руслан Карлин вывел череповчан вперёд, а вскоре Николай Стасенко сделал счёт 3:1. Илья Крикунов с передачи О'Делла смог сократить отставание сочинцев до минимума, но большего гости добиться не смогли.