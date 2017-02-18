Знарок: пока непонятно, что с Войновым

Главный тренер СКАпрокомментировал победу своей команды над нижегородским «Торпедо» (4:2) и рассказал о самочувствии защитника, который не смог закончить игру из-за повреждения. Кроме того, наставник поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором его команда сыграет с «Витязем».«Что-то получилось сегодня, что-то нет. Не знаю, что с Вячеславом Войновым, пока его состояние не понятно. «Витязь» — непростая команда, но в плей-офф — другая игра, будем готовиться», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.