Дадонов: 21 февраля СКА будет в оптимальном состоянии

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над нижегородским «Торпедо» (4:2).«Положительно в целом оцениваю регулярный чемпионат. Конечно, хотелось на первом месте закончить, но не получилось. Сегодня старались, но могли и лучше сыграть. Но и соперник настроен больше на плей-офф. Лично я не был в курсе, как играет ЦСКА сегодня.Абсолютно без разницы, с кем играть в плей-офф… Если хотим выиграть, надо обыгрывать всех. Сложно сказать, в каком мы сейчас состоянии, мы готовились, 21 числа будем в оптимальном состоянии», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.