Орешкин: Робинсона не будет 2-3 недели, Терещенко сыграет 3-й или 4-й матч

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и рассказал о состоянии травмированных игроков.«По накалу хорошая игра. Каждый старался выиграть единоборства. Сыграло роль выполнение игрового задания, которое является основой и приносит результат. Плюс большинство. Как всегда, болельщики гнали нас вперёд.Мы не рассматривали варианты, на кого выходить. Каждый день и каждая игра важны. Когда побеждаешь — одни эмоции, когда проигрываешь — другие. Что касается травмированных, то Робинсона не будет ещё две-три недели, а Терещенко третий-четвёртый матч сыграет», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.