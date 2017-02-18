Юрзинов-мл.: подготовка в паузе у «Куньлуня» была скомканной, и нам не повезло

Главный тренер клуба «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:2) и рассказал о готовности своей команды.«Хороший, интересный матч. В первом периоде «Динамо» много атаковало, а мы оборонялись. Во втором были хорошие моменты, где-то мы перехватили инициативу. К сожалению, пропустили гол в большинстве. После первого периода мы знали, что попали в плей-офф. Учитывая то, как начинали, это достойный результат. Матч с «Динамо» станет уроком. Готовимся к сильному сопернику — «Магнитке». Будем выходить и биться.Были мысли ещё в середине чемпионата, что можем выйти в плей-офф. Но тогда у нас получили серьёзные травмы игроки первого звена — Вярн, Лахти. До сих пор травмирован Энлунд. Учитывая, что у нас почти нет запасных игроков, такие вещи сказываются. В перерыве нам не удалось как следует подготовиться к трём матчам. Немножко не повезло. У «Витязя» была большая мотивация попасть в плей-офф, «Локомотив» здорово играл. Пять человек уехали в сборную, подготовка была скомканной. В этих условиях мы показывали приличный хоккей, хоть и не набрали очков. Есть предпосылки, чтобы побороться в плей-офф», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.