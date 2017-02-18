Рылов: не могу сказать, что «Динамо» без разницы, с кем играть в плей-офф

Защитник московского «Динамо»рассказал о матче с клубом «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.«Плей-офф — это такая штука, где все команды будут биться от первой до последней минуты. Поэтому что Минск, что Нижний, что другая команда… Не могу сказать, что нам без разницы, с кем играть. Просто главное показать свою игру, которую от нас ждут. Матч с «Куньлунем» был непростой, они старались. Все последние матчи соперники выжимали из себя максимум. Силы, эмоции – всё это будет. И я не исключение», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.