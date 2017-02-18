Жарков: в этом году ЦСКА сломает стереотип о победителях регулярного чемпионата

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от игры с московским «Спартаком». Встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу «армейцев».«Мы использовали эту игру для подготовки к плей-офф, чтобы отработать какие-то моменты и комбинации. Во втором периоде у меня произошла стычка с Васильевым и пошли какие-то нецензурные выражения. Если противник применяет силовой приём, то вопросов нет, но когда потом идут ругательства — нужно отвечать за свои слова. Мы оцениваем свои силы на плей-офф только положительно, тем не менее планов мы никогда не строим. Будем идти от игры к игре, работать и выполнять задачу, которая у нас поставлена. Игра со «Спартаком» была очень хорошая, подняли командный дух.Я не верю в существующий стереотип об обладателе Кубка континента имени Тихонова. В НХЛ тоже раньше кто-то не выигрывал, а потом в какой-то момент взяли и победили. Все стереотипы ломаются, и надеюсь, что в этом году мы это докажем!» — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.