Крикунов: в «Автомобилисте» назрела смена поколений, иначе идти вперёд нельзя

«Я скажу, что мы играли последнюю игру дома, хотели сыграть как можно лучше, хотя у нас не было ряда основных игроков. Поставили молодёжную тройку, даже четвёрка получилась — Власкин, Обидин, Митякин, Ивашов. Обидин вообще первый раз играл. Ребята старались, бились всю игру, потом Голышев забил этот гол, не совсем логичный, хотя моменты были, чтобы забить. Мы понимали, что „Сибирь“ борется за право играть в плей-офф, ребята старались, но спорт есть спорт, проиграли опять по буллитам. Сейчас время будет, два месяца, пусть тренируют буллиты.
Болельщики сыграли хорошо, они заслуживали плей-офф, а мы, к сожалению, в него не попали. Болельщики приходили, болели, почти каждую игру был аншлаг. Ребята благодарны за поддержку, которую им оказывали постоянно, но сами не смогли дать результат. Наверное, такой момент подходит, какой у каждой команды бывает, — назрела смена поколений, довольно много возрастных игроков, дальше команда двигаться просто не может. Всё, что можно, эти ребята сделали, всё, что можно, мы из них выжали, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы попасть в плей-офф. Мы начали работать с ноября, кое-что подтянули, взяли опытных игроков. У нас сложилось звено, которое Разин составил, как он говорит, — Гареев, Коукал, Михнов. Они провели ряд встреч, в общем-то, неплохо, набирали очки. Но Гареев получил тяжёлую травму в сборной. Мы рассчитывали на это звено в последних играх, но оно развалилось. Поставили Губина.
Самое главное — узнали потенциал этих игроков. На 90% определились, с кем можно двигаться дальше, а с кем нужно расстаться», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.
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