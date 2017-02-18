Михеев: плей-офф жду с нетерпением, потому что это праздник

Нападающий «Авангарда»прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в заключительном матче регулярного сезона.«В таких матчах, где никто не борется за положение в турнирной таблице, надо продолжать играть, как играли в регулярном чемпионате, потому что осталось несколько дней до плей-офф, нельзя просто так расхлябанно выйти. Почему наше звено смогло сделать игру? Бросали, моменты создавали – просто всё получилось сегодня. Соперник создавал много моментов и в первом периоде, и во втором. Не сказать, что именно во втором мы зацепились. Хорошо, весь матч выстояли.Какие итоги можно уже подвести? Про себя не буду говорить – пока рано, впереди плей-офф. Были у нас и спады, и длинные победные серии. Всё нормально, но можно было выступить лучше. Поначалу были и обмены — кто-то уходил, кто-то приходил, но сейчас мы по-настоящему сплочены. Плей-офф жду с нетерпением. Побыстрее бы, потому что это праздник, хочется уже играть», — цитирует Михеева пресс-служба клуба.