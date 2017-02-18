Защитник «Питтсбурга» Шульц выбыл с сотрясением мозга

У защитника «Питтсбург Пингвинз»диагностировано сотрясение мозга. Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Дэйв Молинари со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Неизвестно, сколько времени потребуется защитнику на восстановление.Игрок получил травму в матче с «Виннипег Джетс» и пропустил следующую встречу с «Коламбус Блю Джекетс». В текущем сезоне Шульц провёл 56 матчей, в которых набрал 39 (9+30) очков при показателе полезности "+31". Он является четвёртым бомбардиром команды.