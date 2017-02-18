«Нью-Джерси» обменял Сергея Калинина в «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» совершил обмен с «Нью-Джерси Дэвилз». Российский нападающий, который ранее прошёл процедуру драфта отказов, стал игроком канадской команды. Взамен «дьяволы» получили защитника25-летний россиянин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. В текущем регулярном чемпионате он провёл 43 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка и заработал показатель полезности «-14». Всего в НХЛ на его счету 19 (10+9) очков в 121 матче при показателе полезности «-23».