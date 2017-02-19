В. Петров: превратили чемпионат в разминочный, делаем себя придатком биатлона

Двукратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета ЦСКАпрокомментировал победу московской команды в регулярном чемпионате КХЛ. ЦСКА выиграл Кубок Континента в третий раз подряд. Также функционер в очередной раз посетовал на низкую значимость регулярного чемпионата КХЛ.«Стабильность ЦСКА говорит о том, что клуб выбрал верный курс и чётко ему следует. Этот титул — самый тяжёлый из последних трёх. Весь сезон мы боролись со СКА и опередили сильного соперника буквально в финишном створе. И всё это, учитывая очень серьёзные потери летом, когда нас покинули ведущие игроки: Радулов, Зайцев, Любимов. Так что такая победа — высшей категории сложности. Не тренерских побед не бывает. Думаю, символично то, что о продлении контрактов со штабом Дмитрия Квартальнова пресса узнала именно перед последней игрой первенства.Учитывая наши традиции, мы не имеем права семь месяцев разыгрывать только одно — 16 табличек с указанием твоего стартового номера в розыгрыше Кубка Гагарина. Понятно, что розыгрыш этих технических номеров не вызывает большого интереса ни у болельщиков, ни у журналистов. В итоге по большому счёту получаем будничный финиш и тем самым теряем возможность привлечь к нашему хоккею и к нашей лиге дополнительное внимание болельщиков. Обидно! Превратив наш чемпионат, по сути, в разминочный, лишив его победителя титула чемпиона России, мы сами себя делаем придатком биатлона. Все видели, как регулярное первенство КХЛ в этом сезоне показывали на общенациональном ТВ. Многие хоккейный матчи остались в тени не только футбола, но и биатлона. Да что тут говорить, если в стране не показали даже трансляцию матча сборной России на нашем традиционном декабрьском турнире. Это очень тревожная тенденция. Если мы с нашим хоккеем не хотим мириться с падением интереса, то в межсезонье обязаны собраться, всё проанализировать и принять правильное решение», — цитирует Петрова Russia-Hockey.