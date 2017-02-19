Кожевников: «Салавата» надолго не хватит, а у ЦСКА большие шансы выиграть Кубок

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о раскладах в парах первого раунда Кубка Гагарина.
«Попытка не пытка. ЦСКА постарается выиграть Кубок Гагарина. Они ни под кого не подстраиваются, а ведут свою линию. Команда третий год подряд выиграла «регулярку». Главное, чтобы травм не было, а игра у них есть. Команда у них создана, в составе есть ротация, молодёжь попробовали. Так что у них большие шансы выиграть.
Касаемо пары «Ак Барс» — «Салават Юлаев», если смотреть на регулярный чемпионат, то фаворитом можно назвать казанцев. Но в плей-офф совершенно другая психология. У уфимцев одна проблема — их пихологически за короткое время надо настроить. Одним звеном не выиграешь четыре игры подряд. Это тяжеловатая вещь «Салавата». Думаю, что надолго их не хватит.
В паре «Трактор» — «Барыс» по игре фаворитом будет Челябинск. У обеих команд хорошие ударные звенья, но подопечным Гатиятулина надо меньше удаляться, потому что у «Барыса» первая пятёрка здорово играет в большинстве. Здесь будет принципиальное противостояние. Трудно сказать, кто здесь выиграет. Шансы примерно 50 на 50.
В паре «Динамо» — «Торпедо» тоже трудновато угадать победителя. Динамовцы на подъёме, они хорошо показали себя в концовке, у них появилась хорошая игра. А «Торпедо» играет в свой агрессивный хоккей. Многое будет зависеть от того, как вратари сыграют. Но у «Динамо» есть небольшая проблема в связи с отсутствием ведущего защитника и Терещенко. Но команда на ходу. Явного фаворита в этой паре нет.
Не думаю, что шансы Ярославля в паре с Минском предпочтительнее. У него тоже много провалов. Думаю, что «Динамо» будет фаворитом. В концовке чемпионата они играли поинтереснее своих соперников», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.