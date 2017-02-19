Порядин: Назаров даёт шанс молодым игрокам, мы должны им пользоваться

Нападающий «Нефтехимика»поделился мнением о своём становлении во взрослом хоккее.«Андрей Викторович Назаров доверяет нам, молодым игрокам, всегда даёт шанс проявить себя. А мы должны воспользоваться этим.В прошлом сезоне я, по сути, вступил во взрослый хоккей. В первое время многое не получалось, нервничал, много было сумбура. В общем, было нелегко. В этом сезоне, особенно во второй его половине, когда Андрей Викторович стал мне доверять и ставить в состав, мне легче стало играть прежде всего в психологическом плане», — приводит слова Порядина официальный сайт «Нефтехимика».