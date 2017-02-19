Буше: у всех клубов НХЛ разный стиль игры, нет смысла подстраиваться

Главный тренер «Оттавы Сенаторз»выразил мнение, что сейчас в НХЛ тяжело играть с любым соперником.«На этом этапе сезона все команды сражаются за место под солнцем. Сейчас со всеми соперниками играть очень тяжело. Лично для меня каждая встреча является особенной. Я подхожу ко всем матчам с одинаковой мотивацией и подготовкой. У всех команд в НХЛ разный стиль игры, поэтому нет никакого смысла каждый раз подстраиваться под соперника. У нас есть своя манера игры, которой мы должны следовать.Когда мы находимся в хорошей форме, то нашей сильной стороной является игра в защите. В матче с «Нью-Джерси» мы дали бросить сопернику по нашим воротам 24 раза, что можно считать неплохим показателем. Это характеристика того, что «Оттава» сейчас концентрируется на структуре игры в обороне. Думаю, что в последних матчах мы имели успех, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше», — цитирует Буше официальный сайт лиги.