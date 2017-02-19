На совещании главного судьи КХЛ с тренерами разобрали вопрос взятия ворот

Главный арбитр КХЛподелился подробностями о своём совещании с главными тренерами клубов лиги.«Всё, что мы хотели донести до тренеров клубов, мы донесли. Прошлись по сложным точкам, рассказали о нюансах и небольших изменениях в правилах. Для тех клубов, которые попали в плей-офф, это актуально уже сейчас, а для тех, которые не попали, – в следующем сезоне. Клубы попросили нас разместить эту информацию на их специальном портале, чтобы они имели возможность показать это игрокам.Должно быть единое понимание правил игры в хоккей и понимание стандартов. Поэтому мы показали презентацию с подборкой видеоматериалов. На совещании в понедельник будем показывать её и судьям, отобранным для работы в плей-офф. У тренеров были вопросы по видеомоментам, по видеопримерам, и это нормально и хорошо, потому что они не могут знать тонкости, которые мы показываем арбитрам. Мы пытались показать тренерам в том числе работу, которую мы регулярно проводим с судьями в течение сезона.Очень подробно разобрались с запросами тренеров и взятием ворот. В течение последних двух месяцев было много таких моментов в связи с тем, что шла борьба за восьмёрку, и сейчас в плей-офф будет особое внимание уделяться именно взятию ворот», — цитирует Анисимова пресс-служба лиги.