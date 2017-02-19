Брассар: «Оттава» должна быть достаточно хороша, чтобы заслужить плей-офф

Нападающий «Оттавы Сенаторз»поделился мнением о шансах своей команды на плей-офф.«Мы хотим заслужить место в плей-офф. „Оттава“ должна быть достаточно хороша для того, чтобы попасть туда. Сейчас мы работаем над улучшением игры в атаке, которая станет ключом в матчах на вылет, если мы туда попадем. Но мы имеем возможность это делать, так как в начале сезона смогли улучшить игру в защите. Без надежной обороны нет смысла говорить о забитых голах. В игре с „Торонто“ мы не паниковали, когда соперник смог перевернуть игру, а продолжали действовать по плану. Я уверен, что именно этот фактор вместе с бойцовскими качествами парней предопределил наш успех на данном отрезке сезона», — приводит слова Брассара официальный сайт лиги.