Артюхин: нельзя делать из Скабелки козла отпущения, виноваты мы все

Нападающий «Сибири»поделился мнением о том, что его команда не сумела попасть в плей-офф.«Мы чувствуем вину перед всеми новосибирскими болельщиками. Нельзя винить тренерский штаб, виноваты мы все, команда. Мы — одна семья, и виноваты все вместе. Козла отпущения нельзя делать из Скабелки, виноваты мы все. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что не смогли попасть в плей-офф. Они весь сезон нас подбадривали, атмосфера сумасшедшая, лично я получил огромное наслаждение от игры за Новосибирск. Жалко, что мы не смогли порадовать болельщиков матчами плей-офф», — приводит слова Артюхина «Р-Спорт».