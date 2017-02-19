Вл. Антипин: у судей тяжёлая работа, но хотелось бы, чтобы они не ошибались

Тренер магнитогорского «Металлурга»поделился мнением о работе судей лиги.«В регулярном чемпионате у каждого клуба было много спорных моментов, и основные вопросы на совещании мы задали – взятие ворот, удаления, вбрасывания. Но с судейским департаментом лиги мы постоянно на связи, всегда можно связаться с Алексеем Анисимовым, чтобы прояснить какой-то момент.Все надеемся, что в плей-офф всё будет чётко и по правилам. Хотя человеческий фактор присутствовать тоже будет. У судей очень тяжёлая работа, но хотелось бы, чтобы они были опытнее, не ошибались, всегда занимали правильную позицию на площадке, видели все моменты, определяли всё четко и быстро. В плей-офф ошибки стоят дорого. Судья ошибся, а пострадала вся команда, лишилась возможности идти дальше. Поэтому важно, чтобы арбитры судили объективно, ко всем командам подходили одинаково и не было приоритетных», — цитирует Антипина пресс-служба лиги.