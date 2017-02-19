Вайсфельд: основная проблема «Салавата» перед плей-офф — много травм

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»после встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым поделился ожиданиями перед началом плей-офф.«Руководители судейского комитета рассказали, на чём будут акцентировать внимание арбитры в плей-офф. Кроме того, тренеры задали вопросы по трактовке тех или иных моментов, разрешили свои сомнения. Особых споров не было, правила есть правила. Если у тренеров были вопросы – значит можно говорить, что встреча эта была нужна и полезна накануне решающих матчей сезона. Причём не только тренерам, но и судейскому департаменту. Ясно, в каком направлении двигаться дальше, что беспокоит тренеров. И соответственно обращать внимание судей на это.Накануне плей-офф у «Салавата», пожалуй, основная проблема – большое количество травмированных. Не сказать, чтобы у нас был какой-то камень на душе из-за серии поражений. Очковый запас был большой. А неудачные серии случаются у всех команд», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.