Гулявцев: понял, что команда у «Северстали» не безнадёжная, сделали шаг вперёд

Главный тренер «Северстали»подвёл итоги сезона для своей команды. Напомним, череповчане не попали в плей-офф.«Задача попасть в плей-офф не выполнена. Это главный неутешительный итог. Но всё же шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном команда, считаю, сделала. И позитивных моментов было больше, чем негативных. Лично для меня прошедший сезон стал весьма полезным в плане получения опыта. Понял, что команда, с которой я работал, не безнадёжная. С ней можно добиваться результата. Если говорить конкретно об игроках, то многие дали тот результат, которого от них ждали. Но были и те, кто разочаровал. Причём разочаровал прилично. Что касается следующего сезона… Не буду бежать впереди паровоза. Разговор о моём будущем с руководством клуба был, но пока предварительный», — цитирует Гулявцева пресс-служба лиги.