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Сейейс: если с одним голом рижское «Динамо» набирало очки — это уже был позитив

20 февраля 2017, понедельник. 00:23. Хоккей
Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвёл итоги сезона для своей команды.

«Говоря о «Динамо», о прошедшем сезоне и будущем, хочется сказать, что надо постараться пораньше начать селекцию. В нынешнем чемпионате мы очень трудно забивали голы. 10-12 матчей с одной заброшенной шайбой, десять – вовсе без них. Если с одним голом набирали очки – это уже был позитив. В то же время не так много и пропускали. Поэтому задача на межсезонье известна – искать бомбардиров. Конечно, таких, как Сергей Мозякин, больше нет, но нужно постараться найти лидеров. В ближайшее время переговорим с руководством и решим, кто, как и чем будет заниматься», — цитирует Сейейса пресс-служба КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига Нормунд Сейейс
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