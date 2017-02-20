Сейейс: если с одним голом рижское «Динамо» набирало очки — это уже был позитив

Главный тренер рижского «Динамо»подвёл итоги сезона для своей команды.«Говоря о «Динамо», о прошедшем сезоне и будущем, хочется сказать, что надо постараться пораньше начать селекцию. В нынешнем чемпионате мы очень трудно забивали голы. 10-12 матчей с одной заброшенной шайбой, десять – вовсе без них. Если с одним голом набирали очки – это уже был позитив. В то же время не так много и пропускали. Поэтому задача на межсезонье известна – искать бомбардиров. Конечно, таких, как Сергей Мозякин, больше нет, но нужно постараться найти лидеров. В ближайшее время переговорим с руководством и решим, кто, как и чем будет заниматься», — цитирует Сейейса пресс-служба КХЛ.