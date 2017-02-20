«Бостон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв в овертайме «Сан-Хосе»

«Бостон Брюинз» добыл непростую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «САП-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.
Райан Спунер на 12-й минуте вывел «Бостон» вперёд. На 38-й минуте Патрик Марло счёт сравнял. Больше в основное время голов забито не было, а решающую шайбу в овертайме забросил Брэд Маршан (63-я минута).
Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой подряд. «Шаркс» потерпели шестое поражение в последних восьми встречах.