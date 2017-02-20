Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв в овертайме «Сан-Хосе»

20 февраля 2017, понедельник. 07:26. Хоккей
«Бостон Брюинз» добыл непростую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «САП-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Райан Спунер на 12-й минуте вывел «Бостон» вперёд. На 38-й минуте Патрик Марло счёт сравнял. Больше в основное время голов забито не было, а решающую шайбу в овертайме забросил Брэд Маршан (63-я минута).

Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой подряд. «Шаркс» потерпели шестое поражение в последних восьми встречах.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2017, понедельник. 04:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Спунер (Хейз, Маккуэйд) – 11:05 (5x5), 1:1 – Марло (Бёрнс, Шлемко) – 37:37 (4x4), 1:2 – Маршан (Круг, Бержерон) – 62:36 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Сан-Хосе Шаркс НХЛ
Новости. Хоккей
20 февраля 2017, понедельник
07:31 «Анахайм» минимально обыграл «Лос-Анджелес», Гибсон оформил «сухарь»
07:26 «Бостон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв в овертайме «Сан-Хосе»
07:07 «Тампа» в ОТ вырвала победу у «Колорадо», Наместников забил гол
05:50 Дубль К. Брауна помог «Торонто» всухую разгромить «Каролину»
04:48 28 сейвов Боброского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»
04:48 Дубль Строума помог «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси»
04:33 «Чикаго» разгромил «Баффало», Панарин набрал 2 очка, Анисимов — 1
03:42 «Виннипег» на выезде нанёс поражение «Оттаве»
01:56 «Детройт» увёз победу из Питтсбурга, Кросби отличился голом
00:47 Лундквист: матч с «Вашингтоном» стал хорошей проверкой для «Рейнджерс»
00:23 Сейейс: если с одним голом рижское «Динамо» набирало очки — это уже был позитив
19 февраля 2017, воскресенье
23:50 «Сент-Луис» забрал форварда Рэтти с драфта отказов
23:28 Гулявцев: понял, что команда у «Северстали» не безнадёжная, сделали шаг вперёд
23:01 «Вашингтон» уступил «Рейнджерс», Овечкин отметился забитым голом
22:37 Итоги игрового дня МХЛ
22:15 ХК СКА поставил рекорд, собрав на трибунах арены 24 362 человека за день
21:50 Вайсфельд: основная проблема «Салавата» перед плей-офф — много травм
21:15 Никто не забрал защитника Федуна с драфта отказов «Баффало»
20:54 Вл. Антипин: у судей тяжёлая работа, но хотелось бы, чтобы они не ошибались
20:33 Артюхин: нельзя делать из Скабелки козла отпущения, виноваты мы все
20:23 Брассар: «Оттава» должна быть достаточно хороша, чтобы заслужить плей-офф
19:53 Орешкин: в плей-офф каждый будет выполнять свою работу: игроки, тренеры и судьи
19:31 Александр Радулов хочет подписать с «Монреалем» контракт на шесть лет
19:22 Кадри: сейчас канадские клубы на подъёме, это захватывающее время
18:50 Билялетдинов: «регулярка» прошла для «Ак Барса» плодотворно, хотя был и негатив
18:33 На совещании главного судьи КХЛ с тренерами разобрали вопрос взятия ворот
18:10 Анисимов: как клубы скажут, так судейский департамент и будет действовать
17:56 Сеничев: противостояния с «Барысом» все в Челябинске ждут с воодушевлением
17:32 Туррис: матчи против «Торонто» для «Оттавы» всегда являются особенными
17:17 Усть-каменогорское «Торпедо» выиграло регулярный чемпионат ВХЛ
16:55 Буше: у всех клубов НХЛ разный стиль игры, нет смысла подстраиваться
16:25 Э. Карлссон: по сравнению с началом сезона «Оттава» прибавила в обороне
15:52 Маклеллан: кроме двух очков и игры Тальбо, «Ойлерз» сегодня нечем гордиться
15:21 Старченко: «Барыс» доволен своим пятым местом, учитывая, как начинался сезон
15:01 Читатели считают московское дерби ЦСКА и «Динамо» главным в КХЛ
14:49 Козун: у минского «Динамо» приличный состав, нам попался непростой соперник
14:37 Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка подал в отставку
14:22 Какую серию первого раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
14:14 Порядин: Назаров даёт шанс молодым игрокам, мы должны им пользоваться
14:05 Кожевников: «Салавата» надолго не хватит, а у ЦСКА большие шансы выиграть Кубок
14:00 Жюльен: молодые игроки должны видеть, что им доверяют
13:48 Руссель: мой хет-трик – результат командной работы
13:23 Дебур: в моём представлении, Бёрнс – лучший игрок НХЛ
13:07 Лучшие сейвы прошедшей недели в НХЛ, Бобровский — в десятке
12:58 Гол Куница с передачи Кросби — лучший на неделе в НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+