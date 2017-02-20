П. Кейн — 1-й уроженец США, забивший не менее 20 голов в 10 «регулярках»

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:1) набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой матча.
28-летний хоккеист стал первым в истории НХЛ уроженцем США, забросившим не менее 20 шайб в каждом из первых 10 регулярных чемпионатов. Кроме того, Кейн стал пятым в истории «Блэкхоукс» игроком, забившим не менее 20 голов в 10 сезонах. У Стэна Микиты 14 таких сезонов, у Бобби Халла – 13, у Стива Лармера – 11, у Дени Савара – 10.
В 59 матчах текущего сезона Кейн набрал 60 (20+40) очков.
Пригласи Кейна в свою команду!