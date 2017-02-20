Гулявцев: был предварительный разговор с руководством «Северстали» о будущем

Главный тренер «Северстали»подвёл итоги сезона и высказался о своём будущем. Команда не попала в плей-офф.«Задача попасть в плей-офф не выполнена. Это главный неутешительный итог. Но всё же шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном команда, считаю, сделала. И позитивных моментов было больше, чем негативных.Лично для меня прошедший сезон стал весьма полезным в плане получения опыта. Понял, что команда, с которой я работал, не безнадежная. С ней можно добиваться результата. Если говорить конкретно об игроках, то многие дали тот результат, которого от них ждали. Но были и те, кто разочаровал. Причём разочаровал прилично.Что касается следующего сезона… Не буду бежать впереди паровоза. Разговор о моём будущем с руководством клуба был, но пока предварительный», – цитирует тренера официальный сайт КХЛ.