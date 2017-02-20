Гибсон установил личный рекорд сезона по матчам на ноль в НХЛ

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (1:0). Американский хоккеист отразил 24 броска из 24 и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, Гибсон установил личный рекорд сезона по матчам на ноль – 5. В матчах, сыгранных после рождественского перерыва, Гибсон является лучшим в НХЛ по непробиваемости (93,4% отражённых бросков) и пропущенным голам в среднем за игру (1,98).
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