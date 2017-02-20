«Ванкувер» установил памятник Пэту Куинну

В левой руке у него список игроков «Ванкувера» образца 1994 года, когда клуб под его руководством дошёл до финала Кубка Стэнли.
«Когда он входил в раздевалку в огромных ковбойских сапогах с таким списком в руках, он сразу же заставлял всех обратить на себя внимание. Ему нравилось быть на скамейке запасных. Это было очевидно. Ему нравилась работа тренера. Он любил хоккей и хотел быть как можно ближе к игре», – рассказал капитан той команды и нынешний президент клуба Тревор Линден.
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Фото: NHL PR