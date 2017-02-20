«Ванкувер» установил памятник Пэту Куинну Фото: NHL PR

«Ванкувер Кэнакс» установил памятник бывшему игроку, тренеру, генеральному менеджеру и президенту клуба. Он был размещён у арены «Кэнакс». Памятник был изготовлен на средства, собранные семьёй, друзьями и коллегами и представляет собой фигуру тренера, стоящего у скамейки запасных. Под руководством Куинна сборная Канады выиграла Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити. Он скончался в ноябре 2014 года в возрасте 71 года.В левой руке у него список игроков «Ванкувера» образца 1994 года, когда клуб под его руководством дошёл до финала Кубка Стэнли.«Когда он входил в раздевалку в огромных ковбойских сапогах с таким списком в руках, он сразу же заставлял всех обратить на себя внимание. Ему нравилось быть на скамейке запасных. Это было очевидно. Ему нравилась работа тренера. Он любил хоккей и хотел быть как можно ближе к игре», – рассказал капитан той команды и нынешний президент клуба Тревор Линден.