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Назаров: «Нефтехимик» берёт курс на омоложение своих рядов

20 февраля 2017, понедельник. 09:55. Хоккей
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги сезона. Специалист возглавил команду в ходе чемпионата, став третьим главным тренером «Нефтехимика» в сезоне. Ему не удалось вывести команду в плей-офф.

«Новый тренерский штаб принял команду на 14-м месте в Восточной конференции, завершили «регулярку» на 10-й позиции, для выхода в плей-офф одной победы не хватило. В такой ситуации руководство совместно с тренерским штабом приняло решение несколько скорректировать кадровую политику клуба. Курс на высокооплачиваемых и опытных игроков не совсем сработал, поэтому берём курс на омоложение своих рядов. Намерены делать ставку на воспитанников нижнекамского хоккея.

Молодёжь получила дополнительное время в последних шести матчах регулярного чемпионата — и ни одна из этих встреч в основное время не была «Нефтехимиком» проиграна. Да, все обратили внимание на домашнюю победу над «Ак Басом» — 8:2, но наши молодые были конкурентны и в гостевой серии по маршруту Хельсинки — Минск — Рига, где каждый раз уходили в овертайм. Порядин, Якимов, Огурцов, Фазылзянов, Шиксатдаров, Хайруллин, Кареев, Бикмуллин — все они выдержали ритм, готовы к конкуренции в следующем сезоне. При этом особое внимание обращаем на наш фарм-клуб «Реактор», который является одним из лидеров регулярного чемпионата МХЛ. Уверены, наша «молодёжка» обязательно поборется за главный трофей КХЛ — Кубок Харламова.

Назову нападающих юниорской сборной 1999 года рождения Шарифьянова и Шафигуллина. Есть и другие перспективные юниоры. Очевидно, что с такой глубиной молодёжного состава «Нефтехимик» просто обречён корректировать свою кадровую политику и свой курс. Думаю, уже летний молодёжный лагерь покажет, что у нашего клуба хорошее будущее», — цитирует тренера Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
МХК Реактор ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
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