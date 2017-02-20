Овечкин и Билялетдинов (2 раза) включены в символическую сборную «Динамо»

Болельщики московского «Динамо» включили главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в символическую сборную всех времён, информирует пресс-служба бело-голубых.
Голосование приурочено к 70-летнему юбилею клуба. Сборная состоит из трёх тренеров, трёх вратарей и четырёх пятёрок полевых игроков.
Тренеры: Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов.
Вратари: Владимир Мышкин, Виталий Еремеев, Александр Ерёменко.
Защитники: Зинэтула Билялетдинов, Валерий Васильев, Сергей Вышедкевич, Виталий Давыдов, Дарюс Каспарайтис, Василий Первухин, Александр Карповцев, Алексей Трощинский.
Нападающие: Александр Мальцев, Владимир Голиков, Александр Голиков, Владимир Юрзинов, Сергей Светлов, Анатолий Семёнов, Сергей Яшин, Алексей Ковалев, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Александр Овечкин, Леонид Комаров.