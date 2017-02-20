Ленинский районный суд Владивостока арестовал экс-гендиректора «Адмирала»

Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора «Адмирала». По данным источника в правоохранительных органах, Спокойнова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).По версии источника, в результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесён ущерб более 100 млн рублей. На официальном сайте «Адмирала» в качестве гендиректора в настоящее время значится