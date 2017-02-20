Курри: победы в «регулярке» над ЦСКА дают уверенность «Йокериту» перед плей-офф

Генеральный менеджер финского «Йокерита»подвёл итог регулярного чемпионата для команды и предстоящее противостояние с московским ЦСКА в первом раунде плей-офф«Плей-офф – это совсем другая история, мы рады, что пробились туда. Хорошие результаты с ЦСКА в «регулярке» дают уверенность, что у нас есть шанс победить их. Два года назад мы играли во втором раунде с ними, вся Финляндия говорила о том спорном удалении Осси Вяяненна в первом матче. Мы не должны это вспоминать, сейчас это совсем другая история.В этом сезоне команда показала характер, был тяжёлый регулярный чемпионат, но в конце мы смогли добиться несколько важных побед на выезде, когда нельзя было отступать. Это тоже даёт повод для оптимизма», — сказал Курри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.