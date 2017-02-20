Захаркин: вместе с врачом и Умарком определим стратегию его игры в плей-офф

Тренер «Салавата Юлаева»поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом» и рассказал о состоянии отдельных игроков.«Я смотрел последние матчи «Ак Барса» и увидел значительные изменения в тактическом построении команды соперника. Сегодня мы попробовали это дело подготовить. Мы с «Ак Барсом» играли много матчей и в прошлом сезоне, и в этом. Ребята хорошо знают возможности друг друга. Здесь важно состояние здоровья, психика, ментальная и функциональная готовность. Думаю, по всем компонентам мы сейчас готовы.Умарк? Травма позволяет Линусу работать. Думаю, завтра Умарк проведёт ещё одну тренировку. Мы вместе с врачом и Линусом определим стратегию его игры в плей-офф. Почему нет Гончарова и Лазарева? Плохо себя чувствуют. С Хрипуновым всё в порядке, и это очень радует. Сейчас каждый игрок на счету.По вратарям будет ещё отдельное совещание. Конечно, у нас есть план», – цитирует тренера «Бизнес Online».