Ерёменко, Панин, Ф. Петтерссон и А. Михеев — лучшие игроки 24-й недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 24-й игровой недели турнира в четырёх номинациях.Лучшим вратарём признан(«Динамо» Москва), в двух матчах одержавший две победы. Ерёменко отразил 96,88% бросков при коэффициенте надёжности 0,97 (оба показателя – лучшие в лиге за прошедшую неделю).Лучшим защитником признан(ЦСКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы, отметившийся голом в ворота «Спартака» и результативной передачей в поединке с «Торпедо». Защитник завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе «+6» (лучший результат недели среди защитников). Панин провёл 4 силовых приёма и заблокировал 4 броска.Лучшим нападающим признан(«Динамо» Минск), отличившийся во всех трёх матчах недели. На его счету голы в матчах с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», а также дубль в ворота «Лады». Всего нападающий набрал 5 (4+1) очков. Также на его счету 15 бросков. Петтерссон не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».Лучшим новичком признан нападающий(«Металлург» Новокузнецк), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. Нападающий «Кузни» не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. На его счету также 5 блокированных бросков. 21-летний Михеев в среднем проводил на льду 16 минут 35 секунд (лучший показатель недели среди новичков-нападающих).