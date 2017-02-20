Канарейкин: «Авангард» подошёл к серии с «Адмиралом» без травм, все в строю

Главный тренер «Авангарда»поделился ожиданиями от серии с «Адмиралом».«Адмирал» — серьёзная команда. Два раза выходила в плей-офф, это третий. Команда адаптирована к решающим матчам. Мы сыграли два матча — очки пополам. «Адмирал» хорошо провёл концовку чемпионата, доказала свою состоятельность. Ждём очень сложный первый раунд. Кроме «Адмирала» нас ничего не интересует. Мы подошли к серии без травм, все в строю. Уровень игры в Астане? Игра понравилась по дисциплине. Но это ещё не тот «Авангард», который должен быть в плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт клуба.